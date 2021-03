Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Messi, recrutement… Leonardo met une énorme pression sur Mbappé !

Publié le 8 mars 2021 à 21h45 par B.C.

Malgré les longues discussions avec le PSG, Kylian Mbappé souhaite encore réfléchir concernant sa prolongation de contrat. Au sein du club, on espère pourtant une réponse rapide de l’international français.

Très courtisé sur le marché, Kylian Mbappé voit son bail avec le PSG arriver à expiration à l’été 2022. Leonardo est bien conscient que le temps presse dans ce dossier, puisque le club ne sera plus en position de force cet été si l’attaquant ne prolonge pas d’ici-là. « On arrive au moment où on doit prendre une position et une décision , a prévenu récemment Leonardo sur France Bleu . Kylian, depuis qu'il a commencé à Monaco à aujourd'hui, c'est tellement énorme et unique qu'on ne peut pas discuter de ce qu'il est ou pas. Il est, point ». D’après L’Equipe ce lundi, Kylian Mbappé a prévenu qu’il souhaitait encore prendre un temps de réflexion avant de trancher définitivement sur la question, mais en interne, on s’impatiente.

Le PSG veut connaître la décision de Mbappé