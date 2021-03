Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Gareth Bale en plein flou pour son avenir !

Publié le 8 mars 2021 à 21h30 par T.M.

Depuis quelques matchs, Gareth Bale revient très bien avec Tottenham. De quoi lui permettre de rester chez les Spurs à l’issue de la saison ?

Pas dans les plans de Zinedine Zidane au Real Madrid, Gareth Bale a dû partir pour avoir du temps de jeu. Et c’est à Tottenham qu’il a posé ses valises. Le Gallois a été prêté chez les Spurs avec l’espoir de relancer sa carrière sous les ordres de José Mourinho. Et après une première partie de saison très compliquée et décevante, Gareth Bale retrouve petit à petit ses sensations, enchainant les bonnes prestations, restant notamment sur 6 buts lors des 6 derniers matchs de Tottenham, toutes compétitions confondues. Et alors que la fin de saison se rapproche, l’avenir du joueur prêté par le Real Madrid est de plus en plus discuté. Et la question est notamment de savoir si les Spurs envisageront de le conserver définitivement.

Un avenir incertain !