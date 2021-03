Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La porte pourrait s’ouvrir pour ce nouveau dossier de Leonardo !

Publié le 8 mars 2021 à 22h10 par T.M.

S’intéressant à Gianluca Mancini, défenseur central de l’AS Rome, Leonardo aurait des raisons d’y croire pour l’attirer au PSG. Explications.

A 24 ans, Gianluca Mancini est l’une des belles surprises de la saison à l’AS Rome. D’ailleurs, le défenseur central pourrait ne pas s’éterniser chez les Romains puisque cela se presserait pour l’Italien. Selon les informations de Calciomercato.com , le PSG, qui aurait déjà pris des renseignements en janvier, serait intéressé par Mancini, au même titre que Chelsea, la Juventus et l’Inter Milan. Toutefois, pour espérer parvenir à un accord, il faudra négocier avec l’AS Rome, avec qui le joueur est sous contrat jusqu’en 2024.

Un point en fin de saison ?