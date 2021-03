Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Encore un dossier activé en Italie par Leonardo ?

Publié le 8 mars 2021 à 16h15 par T.M.

Alors que recruter un défenseur central ferait partie des priorités de Leonardo au PSG, le directeur sportif pourrait, comme à son habitude, aller chercher son bonheur du côté de l’Italie.

Actuellement, Presnel Kimpembe et Marquinhos sont intouchables dans la défense centrale du PSG. Toutefois, cela pourrait peut-être évoluer dans les mois à venir puisque Leonardo pourrait apporter des changements dans ce secteur. En effet, tandis que Thilo Kehrer et Abdou Diallo ne seraient pas retenus, le directeur sportif du PSG chercherait à renforcer la défense centrale de Mauricio Pochettino et comme l’expliquait récemment L’Equipe , à droite, Marquinhos pourrait voir une alternative de haut niveau débarquer dans la capitale. Reste à trouver l’heureux élu…

Leonardo s’intéresse à Mancini !