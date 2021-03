Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : À Barcelone, on ne se fait plus d’illusion pour Messi !

Publié le 8 mars 2021 à 14h45 par Th.B.

Certes, Lionel Messi a fait savoir qu’il ne comptait pas annoncer sa décision avant la fin de la saison, permettant au PSG et à Manchester City de garder espoir. Cependant, sa continuité au FC Barcelone serait déjà assurée d’après Jota Jordi.

Lionel Messi au FC Barcelone la saison prochaine ? Si la situation restait inchangée, cela ne sera pas le cas. En effet, le contrat de Messi expire en juin prochain et pour le moment, aucune négociation n’a été enclenchée pour remédier à cette situation. Le capitaine du Barça compte prendre son temps pour faire le bilan, poser le pour et le contre pour chacune des options qu’il a à disposition, dont le PSG et Manchester City et rendre son verdict à la fin de la saison. Le10sport.com vous révélait le 9 février dernier qu’en cas d’élection de Joan Laporta au poste de président, Lionel Messi se rapprocherait d’une prolongation. Dimanche, les socios ont choisi Laporta pour diriger le club culé pour les prochaines années.

Lionel Messi aurait « 100% de chances » de rester au Barça !