Mercato - Barcelone : Laporta annonce un rendez-vous pour l’avenir de Messi !

Publié le 8 mars 2021 à 13h00 par T.M.

Nouveau président du FC Barcelone, Joan Laporta va donc devoir gérer la question de l’avenir de Lionel Messi. Et ce lundi matin, il s’est encore penché sur la question.

Comme le10sport.com vous l’avait révélé, avec Joan Laporta comme président, Lionel Messi envisagerait alors de continuer l’aventure au FC Barcelone. Tout le monde attendait donc ce dimanche les élections présidentielles du club catalan et le résultat est tombé dans la soirée : Laporta a largement été élu. Désormais à la tête du Barça, il va enfin pouvoir passer aux choses sérieuses pour l’avenir de l’Argentin. Et à l’occasion de son interview pour RAC1 ce lundi matin, le président blaugrana a annoncé un prochain rendez-vous avec Lionel Messi.

« Bientôt nous aurons une conversation tranquille »