Mercato - PSG : Laporta lâche un énorme message à Leonardo pour Lionel Messi !

Publié le 8 mars 2021 à 9h45 par T.M.

A peine élu, Joan Laporta s’est penché sur l’avenir de Lionel Messi. Et le nouveau président du FC Barcelone n’a pas manqué d’envoyer un message fort à Leonardo et au PSG.

Le FC Barcelone peut enfin débuter son nouveau chapitre. En effet, depuis ce dimanche soir, le club catalan connait son nouveau président : Joan Laporta. Et avec ce dernier beaucoup de chose devraient changer à l’instar notamment de l’avenir de Lionel Messi. Comme le10sport.com vous l’avait révélé, avec Laporta, l’Argentin envisagera de prolonger avec les Blaugrana. Pour le PSG et Leonardo, la mission Messi pourrait donc fortement se compliquer. D’ailleurs, le nouveau président du Barça a souhaité remettre les pendules à l’heure avec le club de la capitale à propos de La Pulga.

« Leonardo s'est trompé et je pense qu'il le sait »