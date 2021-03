Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : À peine élu, le nouveau président du Barça scelle l’avenir de Messi !

Publié le 8 mars 2021 à 8h30 par Th.B.

Le FC Barcelone pourrait, comme le10sport.com vous le soulignait courant février, disposer d’une sérieuse option pour la prolongation de contrat de Lionel Messi grâce à l’élection de Joan Laporta dimanche. Et le nouveau président du Barça ne cache pas son optimisme.

Et si le feuilleton Lionel Messi avait pris un important tournant dimanche, à la suite de l’annonce des résultats des élections présidentielles ? Comme pressenti, lui qui était qualifié de favori dans la presse, Joan Laporta a été élu par les socios du FC Barcelone au cours d’une élection qui a vu environ 55 611 votants selon Goal . L’ancien président du Barça entre 2003 et 2010 va donc de nouveau être à la tête du club culé. Ce qui signifierait beaucoup pour la prolongation de contrat de Lionel Messi. Le10sport.com vous révélait le 9 février dernier qu’en cas de victoire de Laporta, le capitaine du FC Barcelone se rapprocherait d’une prolongation, son contrat courant jusqu’en juin prochain. Et la présence même de l’Argentin aux urnes de vote dimanche, une première pour lui, serait très révélatrice pour Joan Laporta qui y voit un signe concret de la volonté de Messi de poursuivre son histoire d’amour avec le FC Barcelone.

« C'est un signe qu'il restera à Barcelone, ce que nous voulons tous »