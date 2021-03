Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Lionel Messi brouille les pistes pour son avenir

Publié le 8 mars 2021 à 6h45 par Th.B.

Alors que l’avenir de Lionel Messi est sur toutes les lèvres, le capitaine du FC Barcelone aurait acheté une propriété à Paris. Le PSG pourrait donc toujours y croire pour l’Argentin.

Les élections présidentielles étant désormais de l’histoire ancienne, on va en savoir plus sur l’avenir de Lionel Messi. En effet, le capitaine du Barça a voté pour la première fois de sa carrière pour celui qui deviendra le nouveau président d’un club culé en pleine crise sur le plan sportif et économique. C’est cette crise et ce projet qui allait à la dérive qui avait poussé Messi à envoyer un burofax à ses anciens dirigeants en août dernier pour qu’il puisse aller voir ailleurs. Finalement, Messi a été contraint de rester, mais le PSG et Manchester City espéreraient toujours pouvoir mettre la main sur l’Argentin. Et un départ de Messi serait toujours d’actualité.

Des envies d’ailleurs et une nouvelle propriété à Paris ?