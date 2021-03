Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La nouvelle bombe sur une arrivée de Messi à Paris !

Publié le 7 mars 2021 à 13h10 par Th.B.

Toujours dans les petits papiers du PSG, Lionel Messi pourrait débarquer à Paris cet été s’il décidait de quitter le FC Barcelone. D’ailleurs, la dernière information étalée dans la presse le rapprocherait de Paris, au sens propre du terme.

Prolongera, ne prolongera pas ? L’avenir de Lionel Messi a été sur toutes les lèvres au cours de la campagne électorale à Barcelone. En effet, ce dimanche, les socios du Barça votent pour élire leur prochain président. Que ce soit Joan Laporta, Victor Font ou Toni Freixa, tous veulent conserver le sextuple Ballon d’or au FC Barcelone. Si la situation restait inchangée jusqu’au 30 juin, date de l’expiration de son contrat, Lionel Messi quittera alors le club de son coeur pour se lancer un challenge ailleurs. Manchester City et le PSG sembleraient être les deux uniques options de Messi, du moins en Europe. En coulisse, Leonardo travaillerait pour convaincre Lionel Messi de rallier la capitale à l’instar de Neymar qui lui vanterait la vie parisienne et l’ambiance au sein du PSG. Et le discours de son ancien compère d’attaque au FC Barcelone pourrait bien avoir fait son effet.

Messi se serait acheté une villa à Paris !

Selon Mohammed Al Kaabi, s’appuyant sur des « sources très très spéciales » Lionel Messi aurait fait une acquisition immobilière à Paris. En effet, le capitaine du FC Barcelone se serait procuré une villa dans la capitale. Cela ne pourrait ne pas avoir un lien direct avec une potentielle venue cet été. Mais voilà qui risque d’alimenter le feuilleton Lionel Messi.