Mercato - Barcelone : Le Barça va blinder une de ses pépites !

Publié le 7 mars 2021 à 12h00 par Th.B.

Issu du réputé centre de formation du FC Barcelone, La Masia, Ilaix Moriba (18 ans) pointe le bout de son nez au sein de l’équipe première du Barça et devrait s’y éterniser à en croire la presse catalane.

Le FC Barcelone compterait bâtir en s’appuyant sur ses pépites. En attestent les recrutements de Pedri et de Francisco Trincao notamment. Formé à La Masia , Ilaix Moriba voit son temps de jeu augmenter ces derniers temps. Le milieu de terrain de 18 ans a pris part aux trois dernières sorties du FC Barcelone en l’espace d’une semaine combinant un temps de jeu de 84 minutes. Entraîneur du Barça , Ronald Koeman semble lui faire confiance et ce serait sur ce discours que Ramon Planes se serait focalisé au moment de lui proposer une prolongation de contrat.

Un contrat de 3 ans et une clause à 150M€ pour Moriba