Foot - Barcelone

Barcelone : Ronald Koeman s'enflamme pour l'une de ses pépites !

Publié le 6 mars 2021 à 23h50 par A.D.

Entré en jeu ce samedi, Ilaix Moriba s'est illustré avec le FC Barcelone. Auteur du but du break sur la pelouse d'Osasuna, le milieu de 18 ans a reçu les éloges de Ronald Koeman.