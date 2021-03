Foot - Barcelone

Barcelone : Deschamps monte au créneau pour Griezmann !

Publié le 6 mars 2021 à 15h00 par La rédaction

Depuis son arrivée au FC Barcelone, rien ne se passe comme prévu pour Griezmann. L’international tricolore vit des temps compliqués en Catalogne. Mais pour Didier Deschamps, il est hors de question de remettre en cause la place de Griezmann en cause.

Dans la globalité de son passage au FC Barcelone, rien ne va pour Antoine Griezmann. S’il commençait à sortir légèrement la tête de l’eau au mois de janvier, l’international tricolore est reparti sur un rythme bien insatisfaisant en Catalogne. Griezmann est de nouveau sous le feu des critiques à Barcelone pour des performances toujours très en-dessous des espérances placées en lui lors de son transfert à l’été 2019. Mais pas de quoi inquiéter Didier Deschamps, qui continue de lui faire confiance en Equipe de France.

«Ça arrive à tous les joueurs de connaître une période de moins bien»