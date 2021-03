Foot - Barcelone

Barcelone : Un joueur de Koeman prévient le PSG pour une nouvelle remontada !

Publié le 4 mars 2021 à 14h00 par B.C.

Vainqueur du FC Séville (3-0) ce mercredi, le Barça a décroché son billet pour la finale de Coupe du Roi malgré sa défaite à l’aller (2-0). Une remontée qui fait du bien au club culé, espérant désormais réaliser le même exploit face au PSG comme l’explique Clément Lenglet.

Le FC Barcelone a fait le plein de confiance face au FC Séville ce mercredi, à une semaine du huitième de finale retour de Ligue des champions contre le PSG. Après leur défaite à l’aller (2-0), les hommes de Ronald Koeman ont renversé le club andalou sur la pelouse du Camp Nou (3-0) pour se hisser en finale de Coupe du Roi. Une remontada qui pourrait en appeler une autre au Parc des Princes, même si le FC Barcelone devra se surpasser pour refaire son retard sur le PSG, vainqueur 4-1 en Catalogne. Une performance déjà réalisée par les Blaugrana en 2017 que ces derniers souhaitent réitérer. « Une défaite 2-0 n'est pas facile à remonter, mais une défaite 1-4, c'est autre chose , a toutefois tempéré Koeman à l’issue de la qualification de son équipe. Mais nous allons commencer le match pour gagner et ensuite nous verrons si nous avons une chance de passer. Sinon, nous devrons continuer sur la même voie. » De son côté, Clément Lenglet croit en l’exploit.

« On a les armes pour renverser le PSG »