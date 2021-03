Foot - Barcelone

Barcelone : Une nouvelle Remontada face au PSG ? La réponse de Koeman !

Publié le 4 mars 2021 à 9h00 par H.G. mis à jour le 4 mars 2021 à 9h01

Alors que le FC Barcelone retrouvera le PSG mercredi prochain pour le match retour des huitièmes de finale de la Ligue des Champions, Ronald Koeman croit peu en une Remontada du club catalan.

Mercredi prochain, le 10 mars, le FC Barcelone et le PSG s’affronteront de nouveau pour le compte des huitièmes de finale retour de la Ligue des Champions au Parc des Princes. Et après la victoire 4-1 des Parisiens au Camp Nou au match aller, le moins que l’on puisse dire est que les chances de qualification sont minces pour le Barça. Cependant, la donne était à peu près similaire lors de la première Remontada il y a quatre ans, au cours de laquelle le club catalan avait remonté un 4-0 à l’aller en s’imposant 6-1 au retour. Cependant, cette fois, ce match retour à lieu à l’extérieur, et cela semble donner peu d’espoir à Ronald Koeman.

« Une défaite 1-4, c'est autre chose »