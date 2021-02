Foot - Barcelone

Barcelone - Malaise : Griezmann, Dembélé… Le bout du tunnel approche pour les Français !

Publié le 26 février 2021 à 5h15 par T.M.

Au FC Barcelone, Antoine Griezmann et Ousmane Dembélé ne connaissent pas une grande réussite. Toutefois, d’ici peu, cela pourrait bien changer pour les deux Français.

En 2017 et en 2019, le FC Barcelone n’a pas regardé à la dépense pour s’offrir Ousmane Dembélé et Antoine Griezmann. Très attendus en Catalogne, les deux Français sont toutefois très loin de répondre aux attentes. Censé initialement faire oublier Neymar, Dembélé n’a jamais pu totalement montrer toute l’étendu de son talent, étant constamment miné par de gros pépins physiques. Pour Griezmann, le problème semble ailleurs, lui qui n’arrive pas à trouver sa place au Barça et cela impacte ainsi son rendement, très loin de ce qu’il a pu montrer à l’Atlético de Madrid ou en équipe de France.

« Il faut faire attention à ce genre de joueurs spéciaux »