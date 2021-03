Foot - Barcelone

Barcelone - Polémique : Coup de tonnerre pour Bartomeu !

Publié le 1 mars 2021 à 13h00 par A.C.

Josep Maria Bartomeu, ancien président du FC Barcelone, voit une ancienne affaire le rattraper.

Le FC Barcelone traverse une période très compliquée. Sportivement, le club catalan est à la peine en Liga et a essuyé une cinglante défaite face au PSG, lors du huitième de finale aller de Ligue des Champions (1-4). L'avenir de Lionel Messi inquiète également, puisque son contrat se termine dans seulement quelques mois et un départ semble plus que possible. Mais le Barça fait également face à une instabilité interne, qui l’empêche de véritablement travailler sur le recrutement ou sur des éventuelles prolongations de contrat. Pour rien arranger, une ancienne affaire a refait surface ce lundi...

Bartomeu arrêté par la police catalane !