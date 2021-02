Foot - Barcelone

Barcelone - Malaise : Ronald Koeman calme le jeu pour Antoine Griezmann !

Publié le 27 février 2021 à 21h30 par A.D.

Ce samedi, Ronald Koeman a décidé de se passer d'Antoine Griezmann pour le déplacement au FC Séville. Alors que le Barça s'est imposé, le coach catalan a expliqué son choix fort de ne pas utiliser son numéro 7.

Pour affronter le FC Séville ce samedi, Ronald Koeman a décidé de faire sans Antoine Griezmann. Du déplacement en Andalousie, le champion du monde français n'a pas joué une seule minute au stade Ramon Sanchez Pizjuan. En effet, Ronald Koeman a mis en place un 3-5-2 avec Ousmane Dembélé et Lionel Messi aux avant-postes au coup d'envoi. Et pour remplacer l'ancien du Borussia Dortmund dans les dernières minutes du match, le coach néerlandais a préféré Martin Braithwaite à Antoine Griezmann. Resté assis sur le banc, Antoine Griezmann n'a pas pu participer à la victoire du FC Barcelone face au FC Séville (0-2) ce samedi. Présent en conférence de presse d'après-match, Ronald Koeman a expliqué cette décision forte.

«Non, ce n'est pas un message, une punition»