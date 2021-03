Foot - Barcelone

Barcelone - Clash : Cela aurait chauffé entre Lionel Messi et Monchi !

Publié le 4 mars 2021 à 21h00 par T.M.

Ce mercredi, le FC Barcelone a réalisé une remontada au FC Séville. Du côté andalou, après la rencontre, on avait visiblement la défaite en travers de la gorge, ce qui aurait lieu donné à une petite explication avec Lionel Messi.

Le FC Barcelone sera donc bel et bien en finale de la Coupe du Roi, ce qui était pourtant loin d’être gagné après avoir perdu à l’aller (2-0) contre le FC Séville. Mais sur la pelouse du Camp Nou, les Blaugrana ont réalisé une remontada, s’imposant après prolongations (3-0), validant ainsi leur ticket pour la finale. Une rencontre riche en rebondissements et cela aurait pu notamment pencher en faveur des Andalous que ce soit avec le penalty raté d’Ocampos ou l’action litigieuse de Clément Lenglet. De quoi mettre le FC Séville sur les nerfs et cela aurait d’ailleurs explosé au moment de regagner les vestiaires après la rencontre.

L’explication Monchi-Messi