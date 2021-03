Foot - Barcelone

Barcelone - Malaise : Ces nouvelles révélations sur la relation entre Griezmann et Messi !

Publié le 3 mars 2021 à 21h30 par T.M.

Au FC Barcelone, la relation entre Lionel Messi et Antoine Griezmann a été source de nombreuses rumeurs. De nouveaux éléments ont d’ailleurs été apportés au dossier.

En 2019, le FC Barcelone avait décidé de lever la clause libératoire fixée à 120M€ d’Antoine Griezmann. Arrivant de l’Atlético de Madrid, le Français était très attendu dans la Catalogne et son association avec Lionel Messi en faisait saliver plus d’un. Toutefois, sur le terrain, l’entente entre l’Argentin et le Français n’était qu’une illusion. De quoi susciter de nombreuses rumeurs et polémiques concernant la relation entre Messi et Griezmann. Et à en croire les informations d’ El Pais , La Pulga avait bel et bien l’arrivée de son coéquipier en travers de la gorge.

C’était tendu entre Messi et Griezmann