Mercato - PSG : Entre Paris et Barcelone, Lionel Messi fait monter la pression !

Publié le 7 mars 2021 à 14h30 par Th.B. mis à jour le 7 mars 2021 à 14h34

C’est le Jour J à Barcelone. Ce dimanche, le nouveau président du FC Barcelone sera élu par les socios blaugrana. Lionel Messi, annoncé du côté du PSG ou encore de Manchester City, va être encore plus au coeur de toutes les attentions alors que diverses rumeurs l’envoient loin de la Catalogne.

En fin de contrat à compter du 30 juin, Lionel Messi a les clés en main pour son avenir : prolonger son engagement envers le Barça ou s’en aller relever un challenge ailleurs. En ce jour d’élection présidentielle, le suspense reste complet quant à l’identité du nouvel homme fort du FC Barcelone. Mais que ce soit du côté de Toni Freixa, de Victor Font ou de Joan Laporta, le discours est le même : la prolongation de Lionel Messi est une priorité. D’ailleurs, l’ancien président du FC Barcelone, qui est pressenti comme étant le grand vainqueur de ces élections, a avoué qu’en cas de victoire, il s’empresserait à contacter le clan Lionel Messi pour poser les bases d’un nouveau contrat. « Si je gagne, j’appelle Jorge Messi dès demain matin ? Pourquoi demain matin ? Je peux parler cette nuit. La nuit est longue ». Voici le message que Joan Laporta a livré au micro de la Cadena Cope. Et comme le10sport.com vous l’a souligné le 9 février dernier, l’hypothétique prolongation de contrat de Lionel Messi ferait un énorme bon en avant en cas d’élection de Joan Laporta. Cependant, rien ne serait joué dans ce dossier.

Lionel Messi toujours sur le départ ?

Ces dernières semaines, entre les appels du pied des joueurs du PSG tels que Marco Verratti, Angel Di Maria ou encore Leandro Paredes et les déclarations de Leonardo, on peut être amené à penser que le PSG tentera sa chance à fond si une opportunité se présentait dans les prochains mois, soit à l’expiration de contrat de Lionel Messi. D’ailleurs, à en croire les informations du Times , les intentions du capitaine du FC Barcelone seraient claires : il aurait toujours envie de partir en fin de saison. De son côté, Joan Laporta essaierait tant bien que mal de retenir la légende vivante du FC Barcelone. C’est en effet le message que Graham Hunter a fait passer sur le plateau du Transfer Window Podcast. Le journaliste de Sky Sports a en outre assuré que l’état d’esprit de Lionel Messi était bien différent de celui de l’été dernier, moment où il avait soumis sa demande de transfert via burofax. Mais ce changement sera-t-il suffisamment fort pour inverser la tendance et inciter le principal intéressé à se réengager au FC Barcelone ? Selon la situation et la nouvelle révélation survenue ce dimanche, le doute est toujours permis.

La future vie de Lionel Messi entre Barcelone et… Paris ?