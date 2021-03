Foot - Barcelone

Barcelone : Joan Laporta élu président du Barça !

Publié le 7 mars 2021 à 23h23 par B.C. mis à jour le 7 mars 2021 à 23h29

Favori à la présidence du FC Barcelone, Joan Laporta a remporté les élections qui se tenaient ce dimanche en Catalogne.

Appelés aux urnes ce dimanche pour élire le nouveau président du FC Barcelone, les socios ont décidé de faire confiance à Joan Laporta. L’homme de 58 ans, déjà à la tête du club entre 2003 et 2010, a remporté haut la main les élections en réunissant plus de 57% des suffrages. Victor Font est loin derrière avec un peu plus de 31%, tandis que Toni Freixa a obtenu 9% des voix. Un résultat qui pourrait avoir son importance pour l’avenir de Lionel Messi. Comme vous l’avait indiqué le10sport.com il y a quelques jours, l’Argentin pourrait envisager un avenir en Catalogne avec le retour de Laporta en Catalogne.