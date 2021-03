Foot - Mercato - Barcelone

Mercato : PSG, Barcelone… L’avenir de Lionel Messi sur le point d’être scellé ?

Publié le 7 mars 2021 à 22h00 par B.C.

Libre à l’issue de la saison, Lionel Messi attend de connaître l’identité du prochain président du FC Barcelone avant de trancher pour son avenir. Et la victoire probable de Joan Laporta aux élections ce dimanche pourrait faire l’objet d’un coup de tonnerre dans ce dossier.

En guerre avec Josep Maria Bartomeu, Lionel Messi était déterminé à quitter le FC Barcelone l’été dernier. Finalement, l’Argentin est resté, sans pour autant prolonger son bail avec le club culé. Messi sera donc libre de prendre la décision qu’il souhaite à l’issue de la saison, et plusieurs options s’offrent à lui. Le PSG semble prêt à tenter sa chance pour le sextuple Ballon d’Or, tout comme Manchester City, où il pourrait retrouver Pep Guardiola. Enfin, une prolongation chez les Blaugrana n’est plus à exclure aujourd’hui, puisque Bartomeu est parti, et un nouveau président est attendu. Comme annoncé par le10sport.com, une victoire de Joan Laporta aux élections pourrait mettre fin au feuilleton Messi. Ce dernier apprécie l’ancien patron du club culé, qui brigue un troisième mandat à la tête du Barça, et serait prêt à signer un nouveau contrat à la baisse si un projet ambitieux lui était proposé. Et les dernières estimations tendent à confirmer que ce scénario pourrait voir le jour.

Joan Laporta devrait remporter les élections