Mercato - PSG : Neymar, Mbappé... Un énorme coup de frein dans le feuilleton Messi ?

Publié le 7 mars 2021 à 19h15 par A.C.

Le Paris Saint-Germain comme Manchester City commenceraient à avoir des doutes au sujet de Lionel Messi.

Ou jouera Lionel Messi la saison prochaine ? La possibilité de le voir quitter le FC Barcelone à la fin de son contrat en juin, n’a jamais été aussi grande. Il faut dire que l’été dernier déjà, Messi a fait des pieds et des mains afin de quitter le Barça, sans succès. Ainsi, le Paris Saint-Germain et Manchester City semblent s’être positionnés et attendent patiemment la bonne occasion pour tenter de signer ce qui pourrait être l’un des plus gros coups du mercato. Mais le vent commencerait à tourner pour Messi...

Le PSG et City commencent à penser que Messi prolongera

D’après les informations de Guillem Balague, le Paris Saint-Germain et Manchester City auraient freiné des deux pieds dans la course à Lionel Messi, qui pourrait finalement décider de rester au FC Barcelone. Le journaliste espagnol explique en effet que le PSG serait actuellement concentré sur les prolongations de Neymar et de Kylian Mbappé. Pour le premier tout serait déjà bouclé, tandis que pour le second Ballague parle de l’optimisme des dirigeants parisiens. Même chose pour Manchester City, qui aurait viré sur d’autres dossiers, avec la sensation que Messi prolongera finalement au Barça.