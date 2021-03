Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : 60M€, contrat… Le Barça doit passer à la caisse pour Messi…

Publié le 8 mars 2021 à 9h15 par Th.B.

Alors que Joan Laporta a fait savoir que le coeur de Lionel Messi était au FC Barcelone après sa victoire aux élections présidentielles dimanche, son argent aussi. Courtisé par le PSG, Messi devrait recevoir 60M€ de la part du Barça avant de songer à une prolongation.

Les socios blaugrana connaissent enfin l’identité de leur nouveau président. En octobre dernier, Josep Maria Bartomeu démissionnait, laissant Carles Tusquets assurer l’intérim. Dimanche, plus de 55 000 votants ont en majorité placé leur confiance en Joan Laporta, président de 2003 et 2010. Comme le10sport.com vous l’a révélé le 9 février dernier, cette élection serait susceptible d’être un tournant dans le feuilleton Lionel Messi. Annoncé du côté du PSG ou encore de Manchester City, n’étant plus en phase avec le projet sportif du FC Barcelone, comme l’attestait l’envoi de son burofax en août dernier, le capitaine blaugrana pourrait désormais rester au Barça suite à l’élection de Laporta. En conférence de presse après sa victoire, le nouveau président a rassuré les socios quant à l’implication de Lionel Messi au FC Barcelone.

Le Barça devrait 60M€ à Messi…