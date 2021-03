Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria reçoit une excellente nouvelle dans ce dossier à 40M€ !

Publié le 8 mars 2021 à 21h10 par T.M.

Courtisé par l’OM, Alex Moreno pourrait bel et bien quitter le Betis Séville à l’occasion du prochain mercato estival.

Comme le10sport.com vous l’a révélé, Jordan Amavi pourrait finalement prolonger avec l’OM. Alors que le latéral français se dirigeait tout droit vers un départ libre en fin de saison, son aventure sur la Canebière pourrait donc se poursuivre. Pour autant, Pablo Longoria n’arrêterait pas ses recherches pour un nouvel arrière gauche. Et pour cela, le président de l’OM regarderait notamment du côté de l’Espagne. Selon les informations de Goal , Alex Moreno, joueur du Betis Séville, serait ciblé par Longoria. Et concernant le latéral espagnol, la porte pourrait bien s’ouvrir et ce malgré une clause libératoire à 40M€.

Moreno sur le départ ?