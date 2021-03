Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Adrien Rabiot pourrait chambouler le dossier Aouar !

Publié le 6 mars 2021 à 1h45 par A.D.

Très en vue à l'OL, Houssem Aouar pourrait être au coeur d'un énorme bras de fer entre le PSG et la Juventus. Pour remporter son duel face à Leonardo, Andrea Pirlo pourrait se servir d'Adrien Rabiot, un ancien du Parc des Princes.

Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité en janvier 2020, le PSG, et en particulier Nasser Al-Khelaïfi, est totalement séduit par Houssem Aouar. Alors que l'international français défend toujours les couleurs de l'OL, Leonardo pourrait essayer d'exaucer le souhait de son président lors du prochain mercato estival. Toutefois, le directeur sportif du PSG devrait se frotter au Real Madrid et à la Juventus sur ce dossier. Et le club emmené par Andrea Pirlo aurait de sérieux arguments à faire valoir pour réussir le coup Houssem Aouar.

Une échange XXL entre Houssem Aouar et Adrien Rabiot ?