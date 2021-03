Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo aurait le champ libre pour cette piste à 0€ !

Publié le 6 mars 2021 à 1h15 par A.D.

En fin de contrat le 30 juin, Gianluigi Donnarumma serait suivi de près par Leonardo, le directeur sportif du PSG. De son côté, le Milan AC ne serait pas très actif pour empêcher le départ de son gardien et pourrait attendre le mois d'avril pour passer à la vitesse supérieure.

Piste de longue date du PSG, Gianluigi Donnarumma sera en fin de contrat le 30 juin. Conscient de la situation du portier du Milan AC, Leonardo serait plus que jamais prêt à profiter de l'aubaine. Comme l'a indiqué Tuttomercatoweb ce vendredi, le directeur sportif du PSG serait à la fois sur les traces de Jan Oblak et de Gianluigi Donnarumma. Toutefois, il aurait une préférence pour le gardien italien car il sera libre de tout contrat à la fin de la saison. De son côté, le Milan AC voudrait toujours prolonger Gianluigi Donnarumma, mais le club jouerait avec le feu et ne devrait pas passer aux choses sérieuses avant le mois d'avril.

Le dossier Donnarumma en stand-by jusqu'en avril ?