Mercato - PSG : Un assaut à 42M€ pour contrarier les plans de Leonardo ?

Publié le 5 mars 2021 à 1h15 par A.D.

En fin de contrat le 30 juin, Gianluigi Donnarumma figurerait sur les tablettes de PSG et de Chelsea. Pour devancer Leonardo sur ce dossier, les Blues de Thomas Tuchel auraient proposé environ 42M€ sur quatre saisons au portier du Milan AC.

Formé au Milan AC, Gianluigi Donnarumma pourrait migrer vers d'autres horizons à la fin de la saison. En effet, le portier de 22 ans sera en fin de contrat le 30 juin et il serait encore loin de trouver un accord avec les Rossoneri pour prolonger. Conscients de la situation de Gianluigi Donnarumma, le PSG et Chelsea seraient à l'affûts. Et pour prendre les devants sur ce dossier, les Blues de Thomas Tuchel seraient prêts à employer les grands moyens. D'après les dernières indiscrétions d' Eurosport UK , l'ancien coach du PSG serait disposé à payer les 10,5M€ annuels que réclamerait Gianluigi Donnarumma. D'ailleurs, Thomas Tuchel et Roman Abramovich - respectivement coach et propriétaire de Chelsea - auraient même déjà dégainé.

Tuchel aurait proposé 42M€ à Donnarumma