Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pour cette piste de Leonardo, ce sera un duel au sommet à 10,5M€ !

Publié le 2 mars 2021 à 18h30 par Th.B.

Le PSG, sous l’impulsion de Leonardo, n’aurait pas clos le dossier Gianluigi Donnarumma. Sous contrat jusqu’en juin prochain au Milan AC, le portier italien plairait également à Chelsea qui ne compterait pas laisser le champ libre au Paris Saint-Germain lorsque le gardien réclamerait un salaire annuel de 10,5M€. Explications.

Depuis son retour à la tête de la direction sportive du PSG en juin 2019, Leonardo surveillerait avec attention le marché des gardiens de but. André Onana, Hugo Lloris, David de Gea et surtout Gianluigi Donnarumma ont souvent été liés au Paris Saint-Germain. Le directeur sportif parisien travaillerait déjà sur la succession de Keylor Navas bien que le Costaricien soit sous contrat jusqu’en juin 2023. Le profil de Donnarumma ferait tourner la tête de Leonardo qui, selon 90min , ne serait pas prêt de lâcher l’affaire pour le portier du Milan AC, sous contrat avec le club rossoneri jusqu’au mois de juin. Directeur sportif du Milan AC, Frederic Massara a donné le ton dans ce dossier récemment. « Le dialogue continue et nous espérons une issue heureuse. Nous sommes conscients de la valeur du joueur, qui fait des efforts importants. Nous espérons trouver un accord pour la prolongation de Donnarumma, mais également pour Calhanoglu ». Néanmoins, le directeur technique Paolo Maldini a pour sa part dévoilé que de sérieuses avancées ne sont pas à noter dans cette opération. « Nous avons des discussions hebdomadaires avec les joueurs dont les contrats expires, (Zlatan) Ibrahimovic inclus. À ce stade, il n’y a pas de grandes nouvelles à donner » . Pas de nouvelles, bonnes nouvelles pour le PSG ? Chelsea ne l’entendrait pas de cette oreille

Le Milan tâtonne, Chelsea se prépare…