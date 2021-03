Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le grand coup Paul Pogba prend forme !

Publié le 8 mars 2021 à 11h45 par D.M.

Manchester United n’aurait toujours aucune nouvelle de Mino Raiola, agent de Paul Pogba, qui avait annoncé le départ du milieu de terrain à la fin de la saison. De bon augure pour le PSG ?

« C’est terminé pour Paul Pogba à Manchester United. Il est malheureux, il ne peut plus s'exprimer comme il le voudrait et comme on l'attend de lui. Il doit changer d'équipe, il doit changer d'air et la meilleure solution selon moi serait qu'il parte au prochain mercato » lâchait en décembre dernier Mino Raiola, qui depuis, refuse d’aborder le sujet. Rapidement, les rumeurs se sont multipliées autour de l’avenir de Paul Pogba, sous contrat jusqu’en 2022 avec Manchester United. Plusieurs clubs ont été annoncés sur les traces de l’international français à l’instar du Real Madrid, de la Juventus ou encore du PSG.

Silence radio du côté de Raiola