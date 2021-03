Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Excellente nouvelle pour Leonardo dans le dossier Alaba !

Publié le 8 mars 2021 à 23h15 par La rédaction

Cherchant du renfort défensif pour la saison prochaine, le PSG s’est positionné sur David Alaba. Et l’un de ses concurrents directs dans le dossier devrait lâcher prise, pour le grand bonheur de Leonardo.

Courtisé par plusieurs grands noms européens, David Alaba ne cesse d’agiter le marché des transferts. En fin de contrat cet été avec le Bayern Munich, l’Autrichien n’aurait aucune intention de prolonger avec le club bavarois. Ainsi, le défenseur de 28 ans devrait évoluer sous de nouvelles couleurs la saison prochaine. De nombreux clubs européens se sont positionnés sur le dossier, dont le PSG qui aurait fait d'Alaba une priorité comme le10sport.com vous le révélait le 9 février dernier. Mais le club de la capitale n’est pas seul sur le dossier et va devoir faire face à une concurrence très rude pour s’attacher les services d’Alaba. Néanmoins, le dossier devrait se simplifier très prochainement pour Leonardo.

Chelsea se retire de la course