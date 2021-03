Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Barcelone contre-attaque pour David Alaba…

Publié le 8 mars 2021 à 12h30 par Th.B.

Bien que le Real Madrid faisait et fait toujours office de favori pour le recrutement de David Alaba, le club merengue n’offrirait pas un assez bon contrat à l’Autrichien. De quoi permettre au PSG de se mettre à rêver du joueur du Bayern Munich. Néanmoins, le FC Barcelone compterait bien jouer sa carte à fond.

« J'ai pris la décision de partir du Bayern Munich à la fin de cette saison pour essayer quelque chose de nouveau. Ce n'était évidemment pas une décision facile, je suis ici depuis 13 ans et le club compte beaucoup pour moi. Mon avenir ? Je n’ai pas encore décidé ». À la mi-février, David Alaba levait le voile sur son avenir. Au coeur des rumeurs, le défenseur central du Bayern Munich assurait donc qu’il quittera le club bavarois à la fin de la saison, soit à l’expiration de son contrat. Défenseur polyvalent capable de joueur dans le couloir comme dans l’axe, David Alaba est aussi un milieu de terrain défensif. En ce sens, le club qui parviendra à s’attacher ses services cet été mettra la main sur une triple menace pour les équipes adverses. Néanmoins, comme il l’a lui-même fait savoir, aucune décision n’a été prise. Le PSG compte jouer sa carte à fond. Directeur sportif du club de la capitale, Leonardo travaille déjà en amont du mercato estival afin d’avoir la marge de manoeuvre suffisante pour recruter un défenseur central. Pour ce faire, le dirigeant scruterait le marché et est à bloc pour Alaba comme le10sport.com vous l’a souligné. Néanmoins, de l’autre côté des Pyrénées, la concurrence s’annonce rude pour le PSG.

Le Real Madrid serait tombé de son piédestal…

Que ce soit d'après Fabrizio Romano ou différents médias tels que Marca , le Real Madrid disposerait d’un accord verbal avec le clan David Alaba pour un contrat de quatre ans. Cependant, les semaines passent et l’opération n’avancerait pas concrètement pour le champion d’Espagne. Et la principale raison de cette situation serait financière. En effet, les dirigeants du Real Madrid peineraient à offrir le salaire réclamé par le défenseur du Bayern Munich, conscient que ce contrat sera son dernier en Europe, lui qui fêtera son 29ème anniversaire en juin prochain. Le 3 mars dernier, Christian Falk, journaliste de Sport BILD , dévoilait que les négociations ne progressaient plus entre le Real Madrid et le clan Alaba et que ce serait donc le moment où jamais pour le PSG de frapper un grand coup dans ce feuilleton palpitant. Mais un rebondissement de taille est d’ores et déjà programmé en Catalogne avec l’élection de Joan Laporta au poste de président du FC Barcelone.

