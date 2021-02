Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : David Alaba sort du silence pour son avenir !

Publié le 16 février 2021 à 14h45 par H.G.

Alors qu’il arrivera au terme de son contrat au Bayern Munich en fin de saison, David Alaba a confirmé ce mardi qu’il quittera le club bavarois le 30 juin prochain.

Il sera sans doute l’une des plus grandes opportunités à saisir sur le marché l’été prochain. En effet, il est annoncé depuis maintenant plusieurs semaines que David Alaba quittera le Bayern Munich au terme de son contrat le 30 juin prochain. Et face à cette situation, plusieurs écuries ont été annoncées sur ses traces, à l’image du Real Madrid ou du FC Barcelone. Le PSG est également positionné sur le dossier comme le10sport.com vous l’a annoncé, le profil de l’international autrichien étant particulièrement apprécié par la direction parisienne.

« J'ai pris la décision de partir du Bayern Munich à la fin de cette saison »