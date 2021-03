Foot - Mercato - Montpellier

Mercato : Téji Savanier ouvre la porte à un départ de Montpellier !

Publié le 8 mars 2021 à 23h25 par B.C.

Titulaire indiscutable à Montpellier, Téji Savanier avoue qu’il se verrait bien changer d’air très prochainement.