Mercato - Real Madrid : Pierre Ménès est catégorique pour le retour de Benzema à l’OL !

Publié le 8 mars 2021 à 22h30 par La rédaction

Si un retour de Karim Benzema à l’OL fait rêver les supporters rhodaniens, cette opération n'est pas envisageable aux yeux de Pierre Ménès.

Karim Benzema a un immense attachement à l’OL, cela est indéniable. Formé chez le pensionnaire de Ligue 1, l’attaquant a explosé chez les Gones avant de s’engager avec le Real Madrid en 2009. Et depuis, Benzema n’a pas changé de club. Son chemin n’a pas été sans embûches chez les Merengue , mais il a toujours réussi à s’imposer. Le Real Madrid a fait du joueur l’une des références à son poste à l’heure actuelle. Mais on connaît l’exigence extrême de la Casa Blanca . Et à 33 ans, Benzema se rapproche plus de la fin de sa carrière que du début. S’il est encore titulaire au Real Madrid, un retour à l’OL est évoqué depuis un certain cas. Tel est le rêve de la direction lyonnaise et des supporters, mais Pierre Ménès a du mal à imaginer ce retour au bercail.

« Quand t’es titulaire au Real, aller à l’OL, c’est une régression sportive »