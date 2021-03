Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Zinedine Zidane veut frapper un coup XXL avec Riyad Mahrez !

Publié le 8 mars 2021 à 17h00 par B.C.

Désireux de se renforcer lors du prochain mercato estival, le Real Madrid espère notamment frapper un grand coup sur le plan offensif. Kylian Mbappé et Erling Haaland apparaissent que les deux priorités du club espagnol, mais Zinedine Zidane songerait également à Riyad Mahrez.

Après un mercato estival très calme, marqué par de nombreux départs mais sans le moindre renfort bouclé, le Real Madrid espère se montrer actif l’été prochain. Florentino Pérez est bien conscient que l’effectif de Zinedine Zidane a besoin de sang neuf pour espérer réaliser une meilleure saison, notamment dans le secteur offensif. Si Karim Benzema répond toujours présent du haut de ses 33 ans, cela n’est pas le cas d’Eden Hazard, qui n’est jamais parvenu à s’imposer depuis son arrivée. De leur côté, Vinicius Jr, Rodrygo ou encore Marco Asensio se montrent trop irréguliers, incitant les Merengue à chercher un nouvel attaquant de haut niveau malgré le contexte actuel. Le Real Madrid rêverait notamment de s’attacher les services de Kylian Mbappé ou Erling Haaland dès cette année, malgré la crise du Covid-19, mais Zinedine Zidane aurait également une autre idée en tête.

Mahrez dans le viseur de Zidane