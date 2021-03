Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Une menace déjà identifiée pour la nouvelle cible de Longoria !

Publié le 8 mars 2021 à 15h15 par T.M.

Intéressé par Alex Moreno, Pablo Longoria ne serait toutefois pas le seul à penser au latéral gauche du Betis Séville.

Actuellement, au poste d’arrière gauche, l’OM peut compter sur Jordan Amavi et Yuto Nagatomo. Mais seront-ils encore là la saison prochaine ? Le Français et le Japonais sont en fin de contrat et pourraient donc s’en aller en fin de saison. A moins qu’ils ne prolongent… Et comme le10sport.com vous l’a révélé, Amavi pourrait bel et bien continuer l’aventure avec l’OM puisqu’il pourrait signer un nouveau contrat de 3 ans. Toutefois, cela n’empêcherait pas Pablo Longoria de regarder ailleurs pour recruter un autre arrière gauche. Et selon les informations de Goal , le président phocéen aurait notamment coché le nom d’Alex Moreno, aujourd’hui au Betis Séville.

Attention à Naples !