Mercato - Barcelone : Les confidences de Laporta sur Pep Guardiola !

Publié le 8 mars 2021 à 15h00 par T.M.

Désormais à la tête du FC Barcelone, Joan Laporta pourrait être tenté de remplace Ronald Koeman au poste d’entraîneur. Pourrait-il notamment faire revenir Pep Guardiola ?

Ce dimanche, Joan Laporta a retrouvé un poste qu’il connait très bien, celui de président du FC Barcelone. Un nouveau chapitre va pouvoir débuter en Catalogne et cela va forcément s’accompagner de nombreux changements. Reste à savoir lesquels et comme l’a expliqué Nicolo Schira, Laporta souhaiterait remplacer Ronald Koeman, faisant de Xavi son premier choix pour devenir le futur entraîneur du Barça. Comme lors de son premier mandat, le nouvel homme fort blaugrana pourrait donc immédiatement changer de technicien, comme il l’avait fait à l’époque avec l’arrivée de Pep Guardiola.

« Il a un contrat pour l’instant »