Mercato - PSG : Le feuilleton Lionel Messi est totalement relancé !

Publié le 8 mars 2021 à 11h30 par Dan Marciano

Ce dimanche, Joan Laporta a été élu pour occuper le poste de président du FC Barcelone. Une arrivée qui pourrait totalement relancer l’avenir de Lionel Messi, en fin de contrat en juin prochain et courtisé par de nombreux clubs européens.

Le FC Barcelone a un nouveau président. Ce dimanche, Joan Laporta a été élu par les socios en devançant ses deux concurrents Victor Font et Toni Freixa. Dirigeant du club catalan entre 2003 et 2010 et battu par Josep Maria Bartomeu en 2015, l’homme de 58 ans aura pour mission de donner un nouvel élan à l’équipe, tout en composant avec de grosses difficultés financières. Les chantiers sont nombreux pour Joan Laporta, qui devrait se mettre au travail dès ce lundi en se penchant notamment sur l’avenir de Lionel Messi. Proche d’un départ lors du dernier mercato estival, l’Argentin est resté, à contrecœur en Catalogne, afin de ne pas rentrer en conflit avec la direction de l’époque. Même s’il a accepté de terminer cette saison au FC Barcelone, Messi n’est pas certain de rester au sein de la formation blaugrana puisque son contrat prend fin en juin prochain. Mais le nouveau président du FC Barcelone voudrait réussir son premier pari en réussissant à convaincre la Pulga de prolonger son bail, alors que le PSG et Manchester City continuent de lui faire les yeux doux.

« Je ferai ce que je peux en prenant en compte les difficultés économiques du club »

Durant toute la campagne, Joan Laporta avait fait part de son désir de conserver Lionel Messi dans l’effectif du FC Barcelone en lui proposant la meilleure offre possible. A peine élu, le nouvel homme fort du club catalan a souhaité envoyer un message aux socios au sujet de l’attaquant : « Voir Lionel Messi venir voter aujourd'hui, le voir participer, c'est très révélateur. Il y a vingt ans, il a fait ses débuts dans l'équipe de jeunes du Barca. Voir le meilleur joueur du monde venir voter aujourd'hui est un signe clair de ce que nous ne cessons de dire. Leo aime le Barca. Le meilleur joueur du monde aime le Barca et j'espère que c'est un signe qu'il restera à Barcelone, ce que nous voulons tous » . Quelques minutes plus tard, Laporta en a remis une couche dans un entretien accordé à Rac1 , indiquant qu’il avait l’intention de s’entretenir avec Lionel Messi ce lundi : « Demain, Après avoir salué les personnes qui ont travaillé pour cette élection, j'appellerai Messi. Vais-je le convaincre ? Cela dépendra de lui, je ferai ce que je peux en prenant en compte les difficultés économiques du club ».

Messi heureux après l'élection de Laporta