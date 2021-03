Foot - Real Madrid

Real Madrid : Karim Benzema envoie un message très fort !

Publié le 8 mars 2021 à 1h30 par B.C.

Malgré les cinq points qui séparent l’Atlético et le Real Madrid au classement après le nul entre les deux équipes ce dimanche (1-1), Karim Benzema estime que les Merengue peuvent toujours espérer le sacre en Liga.

Ce dimanche, le Real Madrid n’avait pas le droit à l’erreur face à l’Atlético. Les hommes de Zinedine Zidane ne devaient pas perdre afin de ne pas laisser le rival madrilène filer vers le titre. Alors que Luis Suarez a ouvert la marque en début de partie, Karim Benzema a égalisé dans les dernières minutes (1-1), et permet ainsi aux Merengue de garder espoir en vue de la fin de saison. « C'est un point, nous sommes en vie. Nous allons continuer à nous battre », a confié Zinedine Zidane après le match, estimant que la Liga n’était pas encore pliée. L’Atlético conserve en effet 5 points d’avance, avec un match en retard, sur le Real Madrid, 3e. De son côté, Karim Benzema valide les propos de son entraîneur.

« LaLiga n'est pas terminée, nous l'avons dans la tête »