Foot - Real Madrid

Real Madrid : Zidane envoie un message fort à Benzema !

Publié le 6 mars 2021 à 14h15 par D.M.

Blessé aux adducteurs durant le mois de février, Karim Benzema devrait faire son retour ce dimanche lors du derby contre l'Atlético comme l'a annoncé en conférence de presse Zinédine Zidane.

Le Real Madrid a du composer sans Karim Benzema. Blessé aux adducteurs et absent depuis le 14 février dernier, l'attaquant français a loupé les dernières rencontres du club madrilène, mais il pourrait faire son retour sur les terrains de Liga dès ce dimanche lors du derby madrilène contre l'Atlético. Karim Benzema aurait récupéré rapidement de sa blessure et s'est entraîné normalement avec ses coéquipiers ce vendredi. Présent en conférence de presse ce samedi, Zinédine Zidane a fait le point sur la blessure de l'attaquant.

« Benzema ? Il est important pour nous »