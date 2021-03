Foot - Real Madrid

Real Madrid : Luis Suarez lance un énorme avertissement à Zidane !

Publié le 4 mars 2021 à 22h50 par A.D. mis à jour le 4 mars 2021 à 22h51

Ce dimanche, l'Atlético accueille le Real Madrid de Zinedine Zidane. A trois jours de ce derby au sommet, Luis Suarez a annoncé la couleur.