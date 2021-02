Foot - Real Madrid

Real Madrid - Malaise : Cristiano, Messi… Gareth Bale reçoit un soutien de taille face aux critiques !

Publié le 28 février 2021 à 22h00 par La rédaction

Depuis de nombreuses années, Gareth Bale plie sous le poids des critiques incessantes. Pour autant, le Gallois n'a jamais rompu et semble revenir en forme dernièrement. Une situation délicate sur laquelle s'est exprimée Ben Davies, son coéquipier et compatriote.

Indésirable du côté du Real Madrid, Gareth Bale espérait pouvoir se relancer grâce à un prêt à Tottenham. Après des débuts délicats chez les Spurs , le Gallois a fait pleuvoir les critiques, comme en témoignent les nombreuses sorties médiatiques de José Mourinho à propos de sa condition physique déplorable ou encore de son manque de volonté. De quoi inquiéter les dirigeants du Real Madrid, qui risquent de le voir revenir au club, après une énième saison délicate. Seulement voilà, c'était sans compter un regain de forme de la part de Gareth Bale, qui a récemment retrouvé le chemin du but, qui s'est imposé comme un joueur clé dernièrement jusqu'à attirer les commentaires positifs de son entraîneur. Face aux critiques, il a su rebondir même s'il doit encore prouver qu'il peut réitérer de telles performances. Une chose est sûre, Gareth Bale peut compter sur le soutien de l'un de ses coéquipiers.

« C'est un footballeur formidable et un type formidable »