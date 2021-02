Foot - Real Madrid

Real Madrid - Malaise : Ce message de Zidane sur l’absence de Benzema…

Publié le 23 février 2021 à 23h30 par H.G.

Alors que Karim Benzema ne sera pas présent ce mercredi sur la pelouse de l’Atalanta avec le Real Madrid, Zinedine Zidane n’ pas caché sa tristesse face au nombre conséquent de joueurs blessés dans son effectif.

Touché aux adducteurs et déjà absent we week-end sur la pelouse du Real Valladolid (victoire 0-1 du Real Madrid), Karim Benzema ne sera pas non plus en mesure de tenir sa place ce mercredi face à l’Atalanta pour le compte du huitième de finale aller de la Ligue des Champions opposant les deux équipes. Un véritable coup dur pour Zinedine Zidane, le buteur de 33 ans étant l’un de ses cadres et le leader offensif des Merengue . Et présent en conférence de presse ce mardi à la veille de la rencontre, l’entraîneur du Real Madrid n’a pas caché toute sa déception quant au forfait de Karim Benzema, même s’il estime que son équipe est prête pour ce choc sur la pelouse de l’écurie entrainée par Gian Piero Gasperini.

« Nous sommes tous désolés d'avoir des joueurs blessés »