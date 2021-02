Foot - Real Madrid

Real Madrid : Excellente nouvelle pour Karim Benzema !

Publié le 25 février 2021 à 21h00 par A.C.

Karim Benzema, attaquant vedette du Real Madrid, pourrait bientôt faire son grand retour.

Blessé depuis le 14 février dernier, Karim Benzema manque énormément au Real Madrid. Sans lui, Zinedine Zidane s’est débrouillé tant bien que mal, récupérant notamment plusieurs points sur l’Atlético de Madrid en Liga et revenant donc dans la course au titre. En Ligue des Champions, le Real Madrid a également su faire sans Benzema, avec une victoire étriquée lors du huitième de finale aller, face à l’Atalanta (0-1). Mais la saison madrilène est compliquée et, avec les prestations de Vinicius ou encore Mariano Diaz, un retour de Benzema pourrait faire le plus grand bien au Real Madrid de Zidane.

Benzema présent pour le derby contre l’Atlético ?