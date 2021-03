Foot - Real Madrid

Real Madrid : L’énorme déclaration de Karim Benzema destinée à Zinedine Zidane

Publié le 4 mars 2021 à 23h30 par Th.B.

Le Real Madrid peut compter sur un Karim Benzema en feu depuis quelque temps. Et Zinedine Zidane ne serait pas étranger à la superbe forme du Français avec qui il partage une relation très privilégiée d’après l’attaquant madrilène.

Arrivé à l’été 2009 en provenance de l’OL, Karim Benzema n’a pas connu des débuts faciles au Real Madrid et a même vu José Mourinho publiquement lui rentrer dedans lors de conférences de presse. Néanmoins, sa détermination et sa rage de vaincre lui ont permis de se faire une place au sein du onze de départ du Real Madrid et d’y faire son trou. Désormais, Benzema flambe à la Casa Blanca et il semble franchir les paliers de saison en saison sous la houlette de Zinedine Zidane.

« Il est comme un grand frère pour moi »