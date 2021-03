Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Campos, centre de formation… Pablo Longoria met en place un gros projet !

Publié le 8 mars 2021 à 10h10 par Th.B.

Nommé président de l’OM par le propriétaire Frank McCourt fin février, Pablo Longoria compte poser un regard nouveau sur l’administration marseillaise en prenant en charge l’intégralité de la section sportive entre autres.

Le vendredi 26 février, Frank McCourt opérait de gros changements à l’OM. En plus de la nomination de Jorge Sampaoli au poste d’entraîneur, qui était particulièrement attendue, le propriétaire de l’Olympique de Marseille décidait alors de donner la présidence du club au directeur du football Pablo Longoria et d’envoyer Jacques-Henri Eyraud au conseil de surveillance. Âgé de 34 ans, Longoria a faim et compterait tout gérer lui-même, sans l’aide de directeur sportif ou de football pour occuper le rôle qui était encore le sien il y a deux semaines.

Pas de directeur sportif, une supervision totale et un nouveau modèle : le plan Longoria