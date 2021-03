Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : La première journée de la nouvelle ère Sampaoli !

Publié le 8 mars 2021 à 18h15 par A.C. mis à jour le 8 mars 2021 à 18h17

Jorge Sampaoli a dirigé sa première séance d’entrainement à l’Olympique de Marseille ce lundi, au centre Robert Louis-Dreyfus.

On a connu des meilleures circonstances pour débuter une nouvelle aventure. Au lendemain de l’élimination catastrophique de l’Olympique de Marseille face à l’AS Canet en Coupe de France (2-1), Jorge Sampaoli a pris ses nouvelles fonctions d’entraineur, mettant donc fin à l’intérim de Nasser Larguet. Il va donc être sur le banc ce mercredi, pour la rencontre de Ligue 1 face au Stade Rennais, qui a d’ailleurs lui aussi un nouvel entraineur avec Bruno Genesio.

Sampaoli a pris ses marques