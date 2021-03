Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Sampaoli a la solution aux problèmes de l’OM !

Publié le 8 mars 2021 à 19h45 par A.C.

Jorge Sampaoli semble avoir un plan précis pour relancer l’Olympique de Marseille.

Après avoir essuyé un échec cuisant en Ligue des Champions, l’Olympique de Marseille s’est cassé les dents sur un club de National 2, en Coupe de France. Dimitri Payet et ses coéquipiers ont en effet chuté face à l’AS Canet (2-1) et leur élimination a largement été commentée ce lundi, avec la presse qui a notamment parlé d’humiliation. Au lendemain de cette défaite, Jorge Sampaoli a dirigé sa première séance d’entrainement et va disputer son premier match dans seulement quelques jours, face au Stade Rennais. Sa mission est simple, essayer de relancer l’OM en cette deuxième partie de saison, avec une qualification européenne dans le viseur.

« Sampaoli veut guérir le mal par le jeu »